Málaga, 23 de noviembre de 2026. El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha advertido de "la pérdida de credibilidad y confianza" con una "de las joyas de la corona" como el transporte ferroviario, a raíz de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), y ha asegurado si es elegido senador del PP por la provincia de Málaga tendrá que viajar asiduamente a Madrid y lo hará en avión: "Con esto no quiero lanzar un mensaje catastrofista a la opinión pública, es algo de seguridad".