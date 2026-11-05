Sánchez afirma que Iberoamérica ha elegido "el diálogo y la cooperación"

Madrid, 5 de noviembre de 2026. Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha señalado que la XXX Cumbre Iberoamericana ocurre en un "momento especialmente complejo", en el que "se multiplican las tensiones y se cuestionan las reglas compartidas". "Lo fácil sería no estar aquí, dejar de entendernos y resignarnos a un mundo cada vez más dividido, pero Iberoamérica ha elegido otro camino, es una decisión de apostar por el diálogo y la cooperación". (Fuente: Cumbre Iberoamericana)