Madrid, 27 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado el cierre de campaña para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por sus palabras a la candidata del Frente Amplio durante el debate electoral. Sánchez ha criticado que le dijera "tú calladita" y ha asegurado que "el problema que tiene la derecha y la ultraderecha de este país es que quieren gobernar una España que ya no existe, porque las mujeres ya no se callan". En este sentido, ha llamado a las mujeres a acudir a las urnas el próximo domingo para "hablar alto y claro en favor del progreso y en contra de la involución que representan Feijóo y Abascal". (Fuente: PSOE)