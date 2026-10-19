Sánchez apela a la concentración del voto en el PSOE ante la fragmentación: "Todo al rojo"

Valladolid, 19 de octubre de 2026. Declaraciones del presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, en un acto de precampaña en Valladolid. En ellas, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto progresista en su partido para proteger los derechos sociales y ante la fragmentación de las formaciones de izquierdas, ha prometido que subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no solo este año sino "todos" en los que estén gobernando. También ha mostrado satisfecho con "el ánimo y el espíritu" que están mostrando los socialistas en esta precampaña en la que asegura, están "movilizando" a la gente mientras que la derecha tiene "miedo" y cada vez "insulta y miente más". Sánchez ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" a lo jubilados actuales y también futuros, asegurando que el sistema público de pensiones "es solvente, está sano y goza de extraordinaria salud". En materia de Vivienda, Sánchez ha vuelto a reivindicar las medidas adoptadas por su Gobierno y ha rechazado que pretendan enfrentar a inquilinos con pequeños propietarios. "Es justo lo contrario, lo que queremos es unir a los pequeños propietarios y a los inquilinos y luchar contra los de arriba". Por último, Sánchez ha dedicado el inicio de su intervención a los afectados por la dana 'Adam' en la Comunidad Valenciana y en Andalucía que ya ha dejado cinco fallecidos por los efectos de las inundaciones y las intensas lluvias. (Fuente: PSOE)