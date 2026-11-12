Sánchez apela a movilización del voto de mujeres para "remontada épica" ante Feijóo y Abascal

Sevilla, 12 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha instado a los votantes progresistas a la movilización para lograr "una remontada épica" frente a la derecha, fundamentada en el voto de las mujeres. En el acto de apertura de campaña electoral en Sevilla, con una camiseta con el lema 'La fuerza de las mujeres' y ante unos 4.000 militantes y simpatizantes, ha llamado a frenar la "involución" que a su juicio supondría una coalición formada por PP y Vox. (Fuente: PSOE)