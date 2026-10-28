Sánchez asegura que "España está de luto" tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Urda (Toledo), 28 de octubre de 2026. Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el punto habilitado por los servicios de emergencias en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo). Sánchez ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha asegurado que "España está de luto". Por otro lado, ha señalado que los esfuerzos están en "atender a las familias de las víctimas" y en continuar con las labores de rescate. También ha agradecido la coordinación entre administraciones y ha asegurado que uno de los principales objetivos es "esclarecer qué ha ocurrido". (Fuente: La Moncloa)