El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles contra el presidente del PP, Pablo Casado, recordándole la 'policía patriótica' de la época de Mariano Rajoy, le ha acusado de no respetar ni al rey, de no representar a los constitucionalistas catalanes y de no respetar la Constitución por "obstaculizar" la renovación de los órganos constitucionales. (Fuente: Congreso)