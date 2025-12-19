Sánchez desvela que se reunió con Díaz y no ve desleal su petición de cambios en el Ejecutivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado que ya ha mantenido una reunión con su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Así lo ha señalado Sánchez en la rueda de prensa que ha ofrecido en la madrugada de este viernes en Bruselas al término de la última reunión del año del Consejo Europeo, donde ha asegurado que no considera una deslealtad que Díaz haya solicitado una remodelación del Ejecutivo. Unas declaraciones que llegan en el marco de la reunión que mantienen este viernes representantes de PSOE y Sumar, marcada por el sigilo, tras los casos de presunta corrupción y acoso sexual que han impactado en las filas socialistas. (Fuente: Europa Press, EBS y Moncloa)