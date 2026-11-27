Plasencia Plasencia (Cáceres), 27 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha apuntado este viernes que los ciudadanos también eligen en las elecciones generales de este domingo "quién va a ser el vicepresidente del Gobierno", entre "Abascal con su motosierra" o Carlos Cuerpo, "un extremeño que sabe de economía, que sabe idiomas y que va a continuar reforzando y mejorando a Extremadura y España desde el punto de vista económico y laboral". (Fuente: PSOE)