Sanitarios y pacientes se unen para mejorar el abordaje de la urticaria crónica

Barcelona, 16 de noviembre de 2026. La urticaria crónica es una enfermedad inflamatoria de la piel que se caracteriza por la aparición recurrente de habones y/o angioedema, con un alto impacto en la vida de quienes la padecen. En muchos casos, la situación se prolonga durante meses o años debido a retrasos en el diagnóstico, dificultades para acceder a atención especializada o la falta de un seguimiento estructurado. Estas necesidades todavía no cubiertas han llevado a profesionales y pacientes a elaborar un documento de consenso que, impulsado por Novartis y publicado el Día Mundial de la Urticaria Crónica, tiene como objetivo mejorar el abordaje de la enfermedad en España. Más allá de las manifestaciones cutáneas, la urticaria crónica tiene un alto impacto en la calidad de vida de los pacientes, afectando al bienestar emocional, el sueño, el trabajo o las relaciones personales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido las enfermedades cutáneas como una prioridad de salud pública mundial. Los expertos coinciden en que reconocer el impacto biopsicosocial de la urticaria crónica es imprescindible para impulsar un abordaje integral centrado en la persona.