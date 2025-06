Santiago dice que "un problema estructural" de corrupción en el PSOE sacaría a IU del Gobierno

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha afirmado este lunes, a tenor de la supuesta implicación del ya ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, que, "en primer lugar, hay que dar una explicación contundente y exhaustiva" por parte del PSOE, y si resulta que este "no es un caso aislado y hay un problema estructural en el partido, que no parece, pues hasta este momento parece un problema muy localizado, pues obviamente eso dificultaría muchísimo continuar con alianzas de gobierno, de eso no cabe ninguna duda".