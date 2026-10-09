SAS realiza 249.859 mamografías, un 11% más pese a las huelgas, y detecta 629 cánceres de mama

Sevilla, 9 de octubre de 2026.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha realizado 249.859 mamografías entre enero y junio de 2026, lo que supone un 11% más --25.541-- que en el mismo periodo del año pasado pese a las huelgas médicas y el impacto que estas han tenido en las pruebas diagnósticas. Estas mamografías han permitido detecta 629 carcinomas o cánceres de mama. Estas cifras se suman a los "excelentes resultados obtenidos en 2025, cuando se realizaron más de 421.000 manografías y se detectaron 1.879 cánceres de mama dentro del programa de cribado".