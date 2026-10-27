El secretario de la SEGIB prevé más de 14 presidentes a la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid

Madrid, 27 de octubre de 2026. El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha avanzado que más de 14 presidentes acudirán a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre, a la que ya están confirmados "todos los ministros" de Asuntos Exteriores y que ha señalado que arrojará los resultados más concretos en 20 años. Así se ha expresado el representante de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en un desayuno informativo organizado por Europa Press en el que ha expuesto que la cita de Madrid será la cumbre con "mayor impacto en resultados concretos de los últimos 20 años" y que contará con una asistencia "muy contundente"; no obstante, ha señalado que aún hay incógnitas sobre algunos mandatarios. (Fuente: Europa Press/Casa Real/Ebs/Presidencia Cuba y VTV)