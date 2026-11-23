Valencia, 23 de noviembre de 2026. El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado que no está a favor de vetos "en nada, para nada y nunca, en ningún ámbito de la vida y menos en la política", al tiempo que ha abogado por "ensanchar los espacios de libertad" en el ámbito cultural, pero en todas las direcciones, "a izquierda y derecha". "La cultura tiene que incomodar", ha reivindicado. Preguntado por si el PP cedería el Ministerio de Cultura a Vox tras las elecciones en caso de tener que pactar ambas formaciones para poder gobernar, el vicesecretario de Cultura ha abogado por ser "humilde" y "prudente" en este sentido y ha pedido esperar "a que los españoles voten el 29 de noviembre antes de repartir ministerios". "Yo no renuncio, no tengo por qué hacerlo y no lo voy a hacer aquí, a la ambición de que el PP tenga mayoría absoluta o tenga un resultado extraordinario que nos permita gobernar en solitario. Ahora bien, también entenderán que yo reniego también de esa norma en virtud de la cual el Partido Popular solo puede gobernar cuando tiene mayoría absoluta", ha argumentado.