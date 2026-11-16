Sevilla acogerá el centro de motores de Ryanair, con 500 millones de inversión y 600 empleos

Sevilla, 16 de noviembre de 2026. El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha anunciado este lunes que el Gobierno andaluz aportará entre 24 y 26 millones de euros de fondos propios para complementar las ayudas del Ejecutivo central destinadas al nuevo centro integral de reparación de motores aeronáuticos que Ryanair instalará en el Puerto de Sevilla, hasta alcanzar una financiación pública total de 41 millones de euros. La iniciativa contempla una inversión industrial de 500 millones de euros y la creación de 600 puestos de trabajo directos.