El sí del PNV allana la convalidación del decreto de vivienda en la Diputación Permanente

Madrid, 6 de octubre de 2026. La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha confirmado este martes que votarán en la Diputación Permanente a favor del primer decreto de Vivienda y en contra del segundo que prevé la prórroga indefinida de alquileres, tal como hizo el pasado viernes en la Cámara baja. Con el sí del PNV, que tenía la llave para la aprobación de los dos decretos de vivienda aprobados hoy en el Consejo de Ministros, se allana la convalidación del primero de los decretos en la Diputación Permanente del Congreso. Sin embargo, el segundo decreto con la renovación automática de los alquileres previsiblemente se derogará ante el voto en contra anunciado por los nacionalistas vascos. (Fuente: Europa Press / La Moncloa / Congreso / PNV)