Sindicato Ferroviario se manifiesta por la seguridad: "Es imprescindible una mesa sectorial"

Madrid, 14 de noviembre de 2026. El Sindicato Ferroviario, acompañado por la Asociación Víctimas Descarrilamiento de Adamuz y trabajadores del sector, ha salido a la calle este sábado para reclamar mejoras de la seguridad. En una concentración frente al Ministerio de Transportes, su portavoz, Rafa Escudero, ha pedido la creación de una mesa sectorial que cuente con todos los agentes implicados en el sector, con el objetivo de analizar la situación del sistema ferroviario y plantear acciones con consenso.