Sindicatos cifran en un 60% el seguimiento de una huelga general que califican de "histórica"

Valencia, 11 de noviembre de 2026. Los sindicatos han cifrado en un 60 por ciento la media de seguimiento de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, en la Comunitat Valenciana, que está siendo "desigual" según los sectores productivos. Aseguran que es una jornada "histórica" por la unión de sindicatos y movimientos por la vivienda y por el apoyo "masivo" de la juventud. El Sindicat de Llogateres de Valencia considera que en esta jornada están "escribiendo la historia" porque "hace casi 15 años que no se celebraba una huelga general, unitaria" porque ha unido a los movimientos sociales por la vivienda y sindicatos laborales. Desde la PAH señalan que en esta jornada de huelga general se están planteando unas reivindicaciones como "exigencias ineludibles y mínmas" que auguran que hoy se conseguirán.