Sindicatos confirman la huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre

Madrid, 7 de octubre de 2026. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), UGT, CCOO, CGT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas han acordado este miércoles convocar una huelga general de 24 horas para el miércoles 11 de noviembre en protesta por la situación de la vivienda en España. La convocatoria se enmarca en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre después de que el Pleno del Congreso rechazara, el pasado viernes, los dos Reales Decretos-Ley que el Ejecutivo había presentado en materia de vivienda.