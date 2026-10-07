Solo 4 de cada 10 españoles saben que la presbicia afectará a toda la población

Madrid, 7 de octubre de 2026. En el marco del Día Mundial de la Visión, la salud visual se sitúa ya en el segundo puesto entre las principales preocupaciones sanitarias de los españoles por delante de la bucodental, auditiva o dermatológica. Así lo refleja el estudio de "Percepción y conocimiento sobre la presbicia en España", realizado por EssilorLuxottica. En cuanto a la presbicia, una pérdida gradual de la capacidad para enfocar de cerca, solo 4 de cada 10 españoles se muestra de acuerdo con la afirmación de que afectará a toda la población. Esto se refleja también en que al menos el 33% reconoce que debería revisarse la vista con más frecuencia. La recomendación de los especialistas es el factor que más del 70% de la población tiene en cuenta al elegir una solución para tratar la vista cansada.