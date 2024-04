Sordo (CCOO) no ve "imposible" un acuerdo con la CEOE sobre la reducción de jornada laboral

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que no ve "imposible" llegar a un acuerdo con la CEOE sobre la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, aunque admite su dificultad por las "tensiones que se generan en el mundo empresarial". Sordo ha señalado que "apurarán" esta posibilidad de acuerdo y admite que las actuales negociaciones "no marchan mal" y espera que se resuelvan "antes de verano". "Esta negociación da para lo que da, hay que saber hasta donde podemos llegar, hasta donde está el Gobierno dispuesto a llegar y hasta donde es posible llegar un acuerdo o no con las organizaciones empresariales" ha precisado.

