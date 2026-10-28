SUMMA 112 afirma que los pasajeros han llegado a Madrid "nerviosos, bloqueados y agotados"

Madrid, 28 de octubre de 2026. La coordinadora médica del departamento de Catástrofes del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid, Soledad Gómez de la Viva, ha afirmado que los pasajeros procedentes de los trenes del accidente de Urda que han llegado este miércoles al centro de atención psicosocial de Atocha están "nerviosos, pero bastante contenidos de momento. Hay más bloqueo ahora mismo que gran despliegue de síntomas de ansiedad. Algunos sí vienen con ataque de ansiedad. En general vienen bastante bloqueados, con ganas de a su casa y descansar. Vienen muy agotados".