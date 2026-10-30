El Supremo da tres días a las partes para valorar si suspende el voto a hijos de nacionalizados

Madrid, 30 de octubre de 2026. El Tribunal Supremo da tres días a las partes para que se pronuncien sobre una posible suspensión del voto a los hijos de nacionalizados por la llamada 'ley de nietos'. Los magistrados rechazan, por ahora, adoptar esta medida de forma inmediata y sin escuchar antes a las partes. En su lugar, abren un plazo de tres días para que presenten sus alegaciones. La petición parte de Iustitia Europa, que reclama extender la suspensión cautelar del derecho al voto a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española a través de esta norma.