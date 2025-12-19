Técnico recomienda revisar el vehículo antes de Navidad para evitar imprevistos por el frío

La Navidad trae consigo un incremento de los viajes por carretera y un escenario meteorológico desafiante. El frío intenso, la escasa visibilidad y las calzadas deslizantes se convierten en protagonistas, obligando a los conductores a revisar sus vehículos y adaptar su conducción a unas condiciones que elevan el riesgo de percances. En declaraciones a Europa Press Televisión, el jefe de equipo y técnico en Midas Majadahonda-El Carralero, Andrés Muñoz, ha afirmado que "independientemente del periodo vacacional que sea, siempre es importante revisar el vehículo y hay que tenerlo a tono para evitar cualquier imprevisto que pueda surgir en las cosas básicas del coche".