Tenerife y La Palma acogerán en octubre el festival de divulgación científica Starmus

El festival de divulgación científica, arte y música Starmus, uno de los mayores y más prestigiosos del mundo, recalará en octubre de 2026 en las islas de Tenerife y La Palma, como ha sido anunciado en Londres en el evento de presentación de la nueva Medalla Jane Goodall Earth, que también ha marcado el inicio de la celebración del 10º aniversario de la Medalla Stephen Hawking. El 'Starmus VIII: La búsqueda de la verdad', que tendrá lugar del 17 al 22 de octubre de 2026 en las islas de Tenerife y La Palma, cuenta con el patrocinio y la colaboración del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y el Cabildo de La Palma, como parte del compromiso de estas instituciones con la ciencia, la cultura, el conocimiento y la proyección internacional del archipiélago. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha participado en el acto donde ha destacado que "Tenerife ha sido y seguirá siendo un pilar fundamental en la realización de este evento, como un hogar para la ciencia y la cultura".