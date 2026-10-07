Torres asegura que "está preocupado ante el aumento del odio"

Sevilla, 7 de octubre de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su preocupación ante "el aumento del odio" en el panorama social y político. "A mí me encanta ver como podían compartir un rato en Moncloa Adolfo Suárez y Carrillo de mayor. Junto a otras personas que fueron claves en la transición, creo que pusieron los cimientos de un país que fue capaz de vencer a un golpe de Estado del año 81. Hay quienes quieren golpes de Estado, yo no. Hay quienes quieren imponer la victoria como sea, yo no. Que gane el que lo merezca", ha señalado este miércoles en el marco de del ciclo Letras en Sevilla. (Fuente: Fundación Cajasol)