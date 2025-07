Torres dice que "no es creíble" que PP no aceptaría la propuesta de Vox para deportar migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que "no es creíble" que el Partido Popular diga que no aceptaría la propuesta de Vox para deportar a inmigrantes ilegales o a los legales que cometan delitos. "No es creíble que escuchemos al nuevo representante del Partido Popular en la Vicesecretaría decir que ellos no aceptarían tal cosa porque ya lo han aceptado", en referencia a la renuncia de "crear esa residencia para inmigrantes porque se lo ha exigido Santiago Abascal".