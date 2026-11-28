Sestao, 28 de noviembre de 2026. Trabajadores de Vicinay, acompañados de sus familias, amigos y vecinos de Sestao, se han manifestado este mediodía por esta localidad vizcaína para mostrar el rechazo al ERE presentado por la dirección, que contempla 60 despidos de una platilla de 128 personas. Tras una pancarta con el texto 'Vicinay Sestao ez itxi. Despidorik ez' (No al cierre ni a los despidos de Vicinay Sestao), los manifestantes han partido a las doce del mediodía de la plaza del Kasko, para recorrer diversas calles del municipio y volver al mismo punto, donde han manifestado su "incredulidad" con el hecho de que la empresa pueda plantear 60 despidos "después de haber sido rescatados por Dámaso Quintana y el Gobierno Vasco con dinero público".