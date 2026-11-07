Trump destituye a su jefa de gabinete Susie Wiles y nombra a Stephen Miller

Madrid, 7 de noviembre de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado la destitución de la hasta ahora jefa de gabinete, Susie Wiles, quien será reemplazada el próximo lunes por uno de los ideólogos del movimiento MAGA, Stephen Miller. Esta decisión del mandatario estadounidense está motivada por la debacle de los republicanos en las elecciones de medio mandato del pasado miércoles, en las que el Partido Demócrata cumplió con las encuestas y se hizo con el control del Congreso y el Senado. (Fuente: White House / CCTV+ / Truth Social / X)