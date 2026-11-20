Bruselas, 20 de noviembre de 2026. La Unión Europea y Reino Unido han escenificado este viernes en Bruselas la disposición a seguir reconstruyendo lazos tras una década del Brexit y lo han hecho con el anuncio de acuerdos en áreas clave como el comercio agroalimentario, energía y movilidad juvenil, si bien deja capítulos abiertos que evidencian que sigue habiendo desencuentros, por ejemplo en cuanto a equiparar las tasas universitarias de los europeos que estudien en Reino Unido al precio de las matrículas para los locales. (Fuente: Europa Press / EBS)