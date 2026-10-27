Unai Sordo condena "taxativamente" y "sin matiz alguno" los disturbios de Barcelona y Bilbao

Valencia, 27 de octubre de 2026. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha condenado y rechazado taxativamente, sin matiz alguno", los disturbios de los últimos días en Barcelona y Bilbao y ha pedido "transparencia en saber quién es esta gente, de dónde sale, quién les convoca y cómo se vinculan entre sí", porque a su juicio "están pasando cosas raras". Asimismo, ha advertido de que "hay un intento poco maquillado ya de desestabilizar a todos y cada uno de los países de la Unión Europea". Preguntado por si le preocupa cómo puede afectar a la huelga la presión en las calles tras los disturbios ocurridos recientemente, Unai Sordo ha subrayado que "las movilizaciones que se están dando en el entorno de la vivienda, por demandas sociales y las que vamos a impulsar el 11 de noviembre son y van a ser movilizaciones pacíficas, movilizaciones cívicas".