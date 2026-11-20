Bruselas, 20 de noviembre de 2026. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha opinado que el debate 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha demostrado que "el PSOE no llega solo" contra la derecha y que el Frente Amplio "es absolutamente imprescindible" para garantizar una mayoría de izquierdas y derrotar al bloque de PP y Vox. Así lo ha asegurado en declaraciones a la prensa antes del Consejo de Cultura de la UE que se celebra este viernes en Bruselas, al ser preguntado sobre cómo valora el debate y si coincide con el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en que el presidente del Gobierno "no tiene ganas" de gobernar. (Fuente: Comisión Europea)