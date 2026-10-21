Urtasun recurrirá la orden de CyL de ayudas al cine: "Es una forma de censura que no toleraré"

Barcelona, 21 de octubre de 2026. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este miércoles que su departamento recurrirá en los tribunales la orden de las ayudas al cine que impulsa el Gobierno de Castilla y León: "Tratar de condicionar las ayudas que se dan a la creación en nuestro país a criterios ideológicos y políticos es una forma de censura que no pienso tolerar". Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Barcelona tras visitar una exposición del Teatre Lliure en el Palau Robert después de que la Consejería de Cultura de CyL, liderada por Vox, haya vetado las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones política concretas".