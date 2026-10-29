Vecinos de una finca de Benetússer, sin servicio de ascensor dos años después de la dana

Benetússer (Valencia), 29 de octubre de 2026. Declaraciones de vecinos de una finca en la localidad valenciana de Benetússer donde dos años después de la dana de octubre de 2024, el ascensor sigue reflejando los estragos que el agua provocó en los hogares de miles de personas. Esta comunidad se encuentra en lista de espera para cambiar la cabina del artefacto, que conserva el mismo espejo, aún con manchas, y que no ha podido recuperar al cien por cien el servicio en todo este tiempo. "Está todo patas arriba". Rut, Nuria, María Josefa, Paulo Vicente son algunos de los vecinos de este inmueble que no pueden contar con un servicio de ascensor fiable para su día a día. "Afecta a la logística diaria, pero sobre todo afecta a las personas más mayores que hay en el edificio, las que están enfermas o con movilidad reducida. Incluso tenemos vecinos desplazados desde hace casi dos años, que se encuentran en una segunda vivienda porque no pueden vivir aquí", explica una de estas vecinas.