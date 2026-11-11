Vecinos de Navaconcejo, "preocupados" ante el riesgo de un nuevo desbordamiento del río Jerte

Navaconcejo (Cáceres), 11 de noviembre de 2026.
Declaraciones de vecinos de Navaconcejo (Cáceres), quiénes han recordado el desbordamiento del río Jerte en el año 2019, cuando se "inundaron las cocheras e hizo daño, por ejemplo, varios muebles y coches, incluso que he cogido dentro de las cocheras, pues hizo daño", por lo que muestran su preocupación ante la posibilidad de que vuelva a repetirse una situación similar por las fuertes lluvias y rachas de viento que están sufriendo a consecuencia del paso de las borrascas.