Vecinos y turistas, sorprendidos por las altas temperaturas en Valencia

Vecinos y turistas se han mostrado este viernes sorprendidos por las altas temperaturas en Valencia un 21 de octubre con máximas de casi 30 grados a las horas centrales del día. Algunas personas se han atrevido a bañarse para hacer frente a un calor que "no esperaban" para otoño. "Hace calor y yo sí que me he bañado, la verdad, aunque espero que no siga así porque esto no es bueno", ha comentado una joven que ha llegado a Valencia desde Alemania quien no esperaba el vivir una jornada de calor casi veraniego. "Está nublado y parece que va a llover pero al final, lo que hace es mucho calor", ha comentado una vecina que ha mostrado su asombro ante un otoño tan cálido.

