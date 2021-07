El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ha destacado que el Pasaporte Covid "no puede ser una limitación" de derechos y ha abogado por "actuar de forma homogénea en todos los territorios" para que "no le demos una carta de naturaleza a un documento que nació para permitir la movilidad segura, no para restringir derechos". (Fuente: Junta de Extremadura)