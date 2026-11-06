Víctimas de Adamuz trasladan sus reivindicaciones y la solicitud de un Pacto de Estado a Cuerpo

Madrid, 6 de noviembre de 2026. La Asociación de víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA) ha mantenido este viernes una reunión con el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, donde le han trasladado la propuestas de reivindicaciones de once puntos que ya fue planteada al anterior ministro, así como la propuesta de Pacto de Estado por la seguridad, aunque se ha mostrado cauta antes los compromisos planteados por el Ejecutivo, toda vez que ha avanzado que se está gestionando una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.