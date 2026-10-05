Vivas agradece la Alta Distinción de la Generalitat y reivindica el "coraje" de los ceutíes

Valencia, 5 de octubre de 2026. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha agradecido este lunes la concesión de la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana a la ciudad autónoma y ha reivindicado el "coraje" y la "capacidad de resistir" de los ceutíes en el marco de la entrada masiva de migrantes que se produjo a finales de julio. "Estoy seguro de que vamos a superar las adversidades", ha manifestado, y ha advertido que, con esta crisis migratoria, "está en juego la integridad territorial de toda España, no solo de Ceuta". Vivas ha pronunciado estas palabras tras ser recibido en el Palau de la Generalitat por el 'president' Juanfran Pérez Llorca, quien ha avanzado la concesión de la Alta Distinción del 9 d'Octubre a Ceuta.