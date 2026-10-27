Los votantes israelíes aseguran que se trata de unos comicios decisivos para el futuro

Madrid, 27 de octubre de 2026. La idea de que el futuro de Israel está en juego parece haber calado entre los israelíes, que están acudiendo en masa a votar desde que abrieron los colegios electorales lo que hace augurar una participación récord en unos comicios, los primeros tras el atentado del 7 de octubre de 2023, que no son sino un referéndum a Benjamin Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ocupado el cargo desde la independencia del país en 1948. (Fuente: Europa Press / Latina / Benjamin Netanyahu / IsraeliPM / ONU / GPO)