Valencia, 27 de noviembre de 2026. Vox ha congregado este viernes a unas 14.000 personas en la plaza de toros de Valencia, enclave escogido para cerrar la campaña de las elecciones del 29 de noviembre, para las que el partido ha pedido una "gran movilización" que permita un cambio de gobierno. "Aspiro a salir el domingo y poder deciros 'misión cumplida, Pedro Sánchez se va'", ha dicho el líder de la formación, Santiago Abascal. "Las elecciones no se ganan en un debate o en una entrevista, las urnas se llenan contra este Gobierno, con vuestra voluntad decidida", ha continuado Abascal urgiendo a los votantes a depositar sus votos "como una banderilla". Sin embargo, ha incidido en la necesidad de que su electorado se mantenga "alerta" y totalmente movilizados, porque los comicios aún no están ganados.