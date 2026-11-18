Madrid, 18 de noviembre de 2026. Un día entero viajando a la velocidad de la luz. Es la distancia que acaba de alcanzar la sonda Voyager 1 respecto a la Tierra. Más de 26.000 millones de kilómetros que la convierten en el primer objeto fabricado por el ser humano en llegar tan lejos. La NASA ha confirmado que ha alcanzado este hito este miércoles, casi 49 años y dos meses después de su lanzamiento, en septiembre de 1977. Y aunque se encuentra ya en el espacio interestelar, la Voyager 1 sigue en contacto con la Tierra y todavía envía información gracias a cuatro de sus instrumentos científicos. (Fuente: Europa Press y NASA)