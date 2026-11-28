Madrid, 28 de noviembre de 2026. Más de 100 ponentes se dan cita este fin de semana en el 21º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, que busca "acercar la ciencia" a las personas que han recibido un diagnóstico de esta enfermedad. La jornada, celebrada entre el 27 y 29 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, está impulsada por El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC): "Procuramos que todos los tipos estén representados sin dejarnos ninguno, por minoritario que sea", ha explicado su presidenta, Begoña Barragán, en declaraciones a Europa Press Televisión.