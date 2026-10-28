Zarandona recalca que VIVA tendrá en 2027 un presupuesto "inversor como nunca"

Valladolid, 28 de octubre de 2026. El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid y responsable de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo, VIVA, Ignacio Zarandona, ha recalcado este miércoles que la entidad tendrá en 2027 un presupuesto "inversor como nunca se ha hecho", con un total de 7,7 millones de euros destinados a inversiones, de los cuales se prevé dedicar 1,6 a adquirir viviendas para el parque público, con lo que el edil espera que se puedan comprar, como máximo, "12 ó 13".