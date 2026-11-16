Zarzalejo anuncia denuncias contra docentes en huelga por "acoso"

Madrid, 16 de noviembre de 2026. La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha anunciado que interpondrá una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Plaza de Castilla: "A la vista de la situación de acoso que estoy sufriendo y que me impide realizar mis funciones, voy a ejercitar las acciones penales correspondientes". Además, ha añadido que busca depurar responsabilidades inidividuales y "en su caso, las que puedan corresponder a los miembros del Comité como inductores de estas conductas".