Zelenski anuncia conversaciones a tres con EEUU y Rusia en Emiratos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves las primeras conversaciones a tres, con Estados Unidos y Rusia, desde el inicio de las negociaciones de paz, en unos encuentros que acogerá Emiratos Árabes Unidos los próximos días. En su intervención en el Foro Económico de Davos, el mandatario ucraniano ha confirmado que este viernes y sábado se producirá el primer encuentro "trilateral" que incluya en la misma mesa a los equipos ruso y ucraniano.(Fuente: World Economic Forum)