Griñán pide no arruinar el legado político del 28-F "con discusiones tecnocráticas o propuestas de laboratorio"

Asegura que solo una mayor implicación social en la política puede evitar que fuerzas ajenas a las decisiones de los ciudadanos "gobiernen nuestras vidas"

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha defendido en su discurso institucional con motivo del Día de Andalucía la necesidad de no arruinar "con discusiones tecnocráticas o con propuestas de laboratorio, aisladas siempre de la realidad histórica, un legado político como el del 28 de febrero" que permitió el acceso a la autonomía plena.

Tras la entrega de los títulos de Hijos Predilectos y las Medallas de Andalucía en un acto desarrollado en el Teatro de la Maestranza, Griñán ha demandado que tampoco "se eche por tierra una realidad indiscutible: la de que la España autonómica, tal y como se desarrolló a partir del 28-F de 1980, ha sido y es una historia de éxito".

En esta línea, el jefe del Ejecutivo andaluz ha insistido en que a lo largo de estos más de 30 años las comunidades autónomas "han democratizado la vida política, han desarrollado los recursos económicos de cada uno de los territorios y han garantizado la cohesión de nuestra país".

"Con sus tensiones y complejidades, la España autonómica no solo se ha hecho más equilibrada que la que había resultado de siglos de centralismo, sino más eficiente en lo económico y más equitativa en lo social", ha apuntado Griñán, quien ha destacado que el resultado ha sido "más España, más cohesión entre nosotros y más oportunidades para nuestras empresas".

Partiendo de estas premisas, el presidente de la Junta ha considerado que abrir un proceso de análisis sobre un mejor funcionamiento del modelo puede resultar "razonable e incluso conveniente". "No, desde luego, para desnaturalizarlo, pero sí para tratar de perfeccionarlo, para hacer que su funcionamiento pueda solucionar mejor los problemas de los ciudadanos porque, naturalmente, hay cosas que cabe mejorar y está en nuestras manos hacerlo", ha apostillado.

Así, ha dicho que en primer lugar, es ya necesario avanzar en una mayor descentralización local como medio de profundizar en el principio de subsidiariedad y dar un cumplimiento más exacto al Título VIII de la Constitución. Si bien, establecida la distribución de competencias entre Estado y CCAA, ha de abrirse un proceso de fortalecimiento de la autonomía local, "autonomía en la delimitación clara de las competencias municipales y autonomía financiera en la dotación de recursos suficientes para ejercerlas".

En segundo lugar, Griñán ha apuntado que se hace necesaria la cooperación para garantizar la efectividad de los derechos sociales; el acceso de todos los españoles a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales en igualdad de condiciones y en cualquier lugar del territorio.

Por último, en este camino de mejorar el funcionamiento de la España autonómica, el presidente de la Junta ha destacado que todos los gobiernos deben asumir un "firme compromiso" para reforzar el valor España y garantizar nuestro protagonismo activo en el proceso de construcción europea.

DEMANDA UNA MAYOR IMPLICACIÓN SOCIAL

De otro lado, Griñán ha insistido en que el espíritu de aquel 28 de febrero de 1980 nos convoca a evocar el pasado pero, sobre todo, a apoyarnos en él para "conquistar metas de largo alcance". Y es que, a su juicio, se trata ésta de una fecha ilusionante pero también exigente, en la medida en que nos reclama un "esfuerzo permanente, una movilización política, por un futuro mejor para Andalucía.

"En los últimos años, y, muy especialmente desde el estallido de la crisis financiera mundial, se ha producido en el mundo más desarrollado una erosión imparable no solo de la imagen de los políticos sino de la idea misma de la política", ha subrayado el presidente, quien ha considerado que no se puede decir que esta reacción sea inexplicable.

Según ha apuntado Griñán, detrás de esta crisis económica internacional ha habido muchas causas, pero una de ellas, y no la menos importante, es que "la política no supo hacer bien su trabajo". "La desmovilización, el desdén o la indiferencia ciudadana, aunque tengan una explicación, no son la respuesta lógica. Muy al contrario, solo una mayor implicación social en la política puede evitar que fuerzas ajenas a las decisiones de los ciudadanos gobiernen nuestras vidas", ha apostillado.

ALFONSO GUERRA, UN ANDALUZ CON UN COMPROMISO "INNEGOCIABLE"

Finalmente, el presidente de la Junta ha destacado la trayectoria y los valores que representan las personas distinguidas con en título de Hijo e Hija Predilectos: Alfonso Guerra y la galerista Juana de Aizpuru, así como también las galardonadas con las Medallas de Andalucía: el futbolista sevillano Jesús Navas, campeón del Mundo con la selección española en Suráfrica; el neurocirujano algecireño Ventura Arjona; el humorista gráfico almeriense Juan Ballesta; la soprano granadina Mariola Cantarero; el chef marbellí Dani García; el escritor y pintor Ginés Liébana; la psicóloga malagueña Carmen de Linares von Schmiterlöw; el deán de la catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas; la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, y Carmen Hernández-Pinzón Moreno, sobrina nieta y legataria de Juan Ramón Jiménez.

Griñán ha enviado su felicitación "más sincera" a todos los premiados, si bien, sobre Alfonso Guerra ha dicho que es un andaluz "con un compromiso innegociable por levantar la condición social, cultural y económica de sus conciudadanos". "En él reconocemos su tenacidad en la defensa de la democracia, su búsqueda incesante de lo que anuda el lazo social, de lo que hace país", ha señalado el líder del Ejecutivo andaluz, quien ha afirmado que Juana de Aizpuru es una mujer tenaz en favorecer el espíritu creativo y en innovar constantemente para mostrar y hacer más abierto el arte como expresión cultural abierta.

"Todos los galardonados este 28 de febrero han enseñado caminos: Desde la acción política y la toma de decisiones al ámbito empresarial. Desde fogones o viñetas. Con lápices o pinceles. Con la voz o con un cuerpo que se expresa como único instrumento. Con poesía. Con conocimiento y cercanía con las personas. Con formación intelectual y conocimiento multidisciplinar. Con trabajo y tesón. Con personalidad. Con ese espíritu universal que tan bien representó Juan Ramón Jiménez", ha concluido Griñán.

Cabe destacar también que en el acto han estado presentes el vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz, Manuel Chaves; la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar; el delegado del Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido; el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo; o los secretarios generales de CCOO-A y UGT-A, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente. Si bien, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, no ha acudido al acto, tal y como ya anunció, por no haber incluido la Junta a ningún empresario entre los galardonados.