Cospedal pide cuidar al PP para que "no salga herido" tras la campaña

Publicado 23/06/2018 14:24:01 CET

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha pedido este sábado cuidar al PP para que "no salga herido" tras la campaña interna para presidir el partido, de la que ha dicho que el PP debe salir más fuerte que nunca, y que no pueden haber heridas que no se puedan coser, en sus palabras.

"Somos muchos, hay otros que quieren ser presidentes, todo es legítimo, pero no hay que olvidar que primero va el partido", ha dicho en su primer acto de campaña interna para presidir el PP, que se ha celebrado en Barcelona.

Cospedal ha reivindicado el orgullo de ser del Partido Popular, y ha remarcado que pese a que les han querido "desterrar, destruir, machacar y quitar del mapa político", su partido ha sido el que ha recuperado España.

Ha defendido que el PP apuesta por la "España unida, fuerte y plural, sin ningún complejo", por la igualdad de oportunidades, por la libertad, por la iniciativa privada, y que para ella lo principal es el partido porque, según ha explicado, han sido los que han guardado la esencia del Estado de Derecho.

También ha reivindicado que el PP es "el gran partido de centroderecha español", que defiende la libertad en la educación, en las lenguas y en la religión.

Asimismo, ha reconocido que han cometido errores, pero ha dicho que es momento de enmendarlos, y que el 21 de julio, cuando se celebre el congreso extraordinario para decidir quién será el nuevo presidente del PP, tendrán que salir más unidos y más fuertes que nunca: "Tenemos que saber en qué nos hemos equivocado también y no pasa nada".

CRÍTICAS AL PSOE

Cospedal ha criticado al nuevo Gobierno socialista, al que ha acusado de dejar a "España por los suelos", y ha recordado sobre todo la última temporada donde "Zapatero hizo política a base de dividir".

Ha indicado que el PSOE opina y piensa distinto según donde estén, y ha aprovechado para lamentar también la postura de Cs: "Hay otros que opinan distinto depende del tiempo, estos son los de Cs. Se acostaron siendo socialdemócratas y se levantaron siendo liberales".

También ha destacado que Pedro Sánchez es presidente del Ejecutivo "gracias a los votos de los que han querido romper España y de Bildu", y ha criticado que Sánchez no se sienta en el Congreso porque no es diputado.

DOLORS MONTSERRAT

La exministra de Sanidad Dolors Montserrat ha mostrado su apoyo a Cospedal en una intervención en el mismo acto, en la que ha destacado que la candidata ha hecho su trayectoria política desde las bases y que es una mujer valiente porque ha apoyado al PP en los momentos más difíciles: "Quien se ha partido la cara para defender el orgullo de ser del PP ha sido Cospedal".

También han querido acompañar a Cospedal en este primer acto de campaña, el diputado del PP Santi Rodríguez, la exdelegada del Gobierno en Catalunya María de los Llanos de Luna, y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alejandro Fernández, entre otros.