Blanco descarta una subida de IVA y dice que aún no se ha debatido la recuperación de Patrimonio

Actualizado 02/09/2011 16:16:03 CET

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que el Gobierno no tiene previsto subir dos puntos el IVA ni crear un nuevo impuesto para las grandes fortunas antes de que acabe la legislatura, aunque no descarta la posibilidad de recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, a pesar de que el Consejo de Ministros no ha abordado aún este debate.

"No está en la previsión del Gobierno", ha respondido Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado por la posibilidad que se apruebe una nueva subida del IVA. De la misma forma, ha explicado que los tiempos parlamentarios no permiten crear un nuevo impuesto que grave a las grandes fortunas.

"Aprobar una nueva ley con un nuevo impuesto sería un brindis al sol", ha señalado Blanco, quien ha recordado que el candidato socialista a las próximas elecciones generales ya ha dicho que incluirá una propuesta de este tipo en su programa electoral. "No sé si (el candidato del PP) Mariano Rajoy lo hará también o simplemente lo dejará a la caridad", ha dicho.

Sin embargo, el titular de la cartera de Fomento ha señalado que sería una "cuestión distinta" hablar de reactivar un impuesto que ya existe, como es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, aunque se trata de un debate que, según ha indicado, aún no se ha abordado en el Consejo de Ministros.