Educación señala que no tiene "ninguna intención" de suprimir unidades de enseñanza concertada

Publicado 24/01/2018 13:11:42 CET

MÉRIDA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha señalado que, con carácter general, "no habría ninguna intención" por parte de la consejería de suprimir unidades en la concertada, puesto que el "presupuesto aprobado se va a mantener y en él las unidades".

Así, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este miércoles, ha tranquilizado a los profesores de la concertada en el sentido de que del importe recogido en la Ley de Presupuestos de 2018 "no se va a detraer ninguna cantidad".

Por lo tanto, Rodríguez de la Cruz ha señalado que la administración autonómica ha trasladado al sector de los profesores de la concertada que "no va haber supresión de unidades de forma indiscriminada", aunque ha manifestado que cuando se revisen los datos de escolarización para el curso 2018-2019 de la concertada verán "qué unidades habrá que suprimir y cuáles habrá que crear".

Y es que, según ha añadido, en este proceso no sólo se establecen supresiones sino que también se producen ampliaciones, pero ha aseverado que esto es algo que se verá "cuando llegue el momento" y cuando tengan los datos de escolarización para el próximo curso.

Rafael Rodríguez de la Cruz ha ofrecido estas declaraciones, a preguntas de los medios por una reunión mantenida recientemente con representantes de la Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada de Extremadura (Adecex).

En cuanto a las cuantías retraídas en 2012 y el uno por ciento en 2016, Rodríguez de la Cruz ha señalado que "la Junta no debe nada a los profesores de la concertada", a la vez que ha aseverado que "no se les va a pagar no porque no haya presupuesto, es que no se les debe", ya que, según ha considerado, es el Estado quien "debe pagarlo" porque "es quien lo retrajo".

En este sentido, ha recordado que la nómina de la concertada tiene dos partes, por un lado el sueldo que establece el Estado a través de sus presupuestos y por otro los complementos autonómicos que dependen de la propia Consejería de Educación.

Así, en la paga extraordinaria suprimida a todos los funcionarios en 2012 por una decisión del Gobierno central, en el caso de los dependiente de la Junta de Extremadura, el Ejecutivo autonómico "ya ha devuelto" esa paga, mientras que en el caso de la concertada como la deducción se produjo sobre el sueldo, sería el Gobierno central "quien tiene que devolver esa cantidad que detrajo en su momento"

Por otro lado, en el caso del 1 por ciento de 2016, el secretario de Educación ha aseverado que "no se les adeuda nada" porque esa cantidad, que estaba recogida en los Presupuestos Generales del Estado para los profesores de la concertada en su sueldo, se acordó en una negociación que "no se les abonada ese 1 por ciento".

Así, en dicha negociación, se acordó que a cambio de no abonar esta cantidad "los complementos transitorios de la Junta de Extremadura se convertían en complementos estables", lo cual era una "ventaja que hizo que los sindicatos firmaran el acuerdo", y de cuatro firmaron tres, ha apuntado.

Rafael Rodríguez de la Cruz ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha informado sobre el pago online de los comedores escolares, aulas matinales y escuelas infantiles.